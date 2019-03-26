اشتية ينهي مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة

المصدر: رام الله - د.ب.أ

قال رئيس الوزراء الفلسطيني المكلّف القيادي في حركة فتح محمد اشتية إنه أنهى مشاوراته مع الفصائل لتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة وذلك بعد أسبوعين من تكليفه. وذكر بيان صادر عن اشتية أن المشاورات اقتصرت على فصائل منظمة التحرير الفلسطينية ورافقتها لقاءات مع المجتمع المدني والقطاع الخاص والنقابات والمجالس البلدية ومختلف مكونات المجتمع الفلسطيني.

وأضاف أن المشاورات أجريت في ظل بيئة إيجابية ومساندة للرؤية العامة للحكومة وبرنامج عملها، وأنه بانتظار ردود الفصائل الفلسطينية وقراراتها بخصوص المشاركة بالحكومة أو عدمها.

ولم تشمل المشاورات حركتي حماس والجهاد الإسلامي اللتين عارضتا قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس تشكيل حكومة جديدة برئاسة اشتية «من دون توافق».