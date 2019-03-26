الجيش العراقي يطالب قوات كردية بمغادرة سنجار

المصدر: Ⅶ بغداد - البيان

طلب الجيش الاتحادي العراقي، من قوات كردية، ليست منضوية تحت إمرة القيادة العامة للقوات المسلحة، مغادرة قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى.

وأعلنت وزارة الدفاع الاتحادية، إعادة الانتشار في قضاء سنجار، وتعزيز القوات المتواجدة هناك.

وقال مسؤول إعلام مركز تنظيمات نينوى للاتحاد الوطني الكردستاني، غياث سورجي، في تصريح صحافي أمس، إن قوات كبيرة من الجيش تحركت نحو سنجار، في مناطق خانصور وسنوني وغيرهما. وأضاف: إن الجيش وجه تحذيراً إلى القوات غير المنضوية ضمن القوات المسلحة العراقية بمغادرة المنطقة، لافتاً إلى أن الجيش خيّر تلك القوات بالانضمام إليه، أو ترك المنطقة.

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إلى ذلك، أكد مصدر نيابي عراقي، أن رئاسة مجلس النواب تلقت طلباً بإحالة مجلس محافظة نينوى إلى القضاء.

وأوضح النائب حسين نرمو عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني بمجلس النواب، أن رئاسة المجلس تلقت طلباً بحل مجلس محافظة نينوى وإحالته إلى القضاء، موضحاً أن أكثر من 120 نائباً قدموا الطلب. وكان مجلس النواب صوّت في جلسته الأخيرة على إقالة محافظ نينوى ونائبيه على خلفية غرق عبارة الموصل التي راح ضحيتها العشرات من الأبرياء.

وأضاف النائب حسين نرمو، إن رئاسة مجلس النواب أحالت الطلب إلى الدائرة القانونية والمستشار القانوني للنظر فيه، على أن يتم عرضه لاحقاً على المجلس، مبيناً أن «خلية الأزمة تشرف حالياً على إدارة مهام محافظة نينوى بناء على أمر ديواني»، مشيراً إلى أن تعيين محافظ جديد لنينوى من صلاحيات مجلس الوزراء.