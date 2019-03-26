عون يبحث في موسكو العلاقات الثنائية وملف اللاجئين

المصدر: بيروت - وكالات

بدأ الرئيس اللبناني ميشال عون أمس زيارة رسمية إلى موسكو تلبية لدعوة من نظيره الروسي الرئيس فلاديمير بوتين تستمر يومين. وقال بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية إن الرئيس عون غادر صباح بيروت «متوجهاً إلى روسيا تلبية لدعوة رسمية».

وحسب البيان، يلتقي الرئيس عون خلال زيارته كبار المسؤولين الروس، وفي مقدمهم الرئيس فلاديمير بوتين، ويبحث معهم العلاقات الثنائية وتطورات الوضع في الشرق الأوسط في ضوء المستجدات الأخيرة، والسعي إلى إيجاد حل لمسألة النازحين السوريين. ويحفل جدول أعمال القمة اللبنانية-الروسية التي تعقد اليوم بملفات أساسية أهمها المبادرة الروسية للنازحين السوريين والسبل الأنجع لإعادتهم في أسرع وقت، فضلاً عن فتح الأسواق الروسية أمام الإنتاج اللبناني مع إعطاء حوافز جمركية وتشجيع السياحة بين البلدين، إضافةً الى حوار الحضارات والأديان في ضوء رعاية روسيا لمسيحيي الشرق وتفعيل التعاون لمكافحة الإرهاب.

وعلق ممثل وزارة الخارجية في لجنة المبادرة الروسية لإعادة النازحين النائب اللبناني السابق ​أمل أبو زيد​ على زيارة عون​ إلى ​روسيا​ قائلاً إن القمة الروسية اللبنانية تؤسس لبناء علاقة استراتيجية وتطوير للعلاقات بين ​لبنان​ وروسيا ولاتفاق على كيفية مقاربة العديد من الملفات وفي طليعتها إعادة ​النازحين السوريين​ إلى بلادهم.