الاجتماعات التمهيدية لقمة تونس تنطلق اليوم

المصدر: Ⅶ تونس- البيان

تنطلق اليوم بالعاصمة التونسية الاجتماعات التمهيدية للقمة العربية الـ30 التي ستحتضنها تونس الأحد المقبل، باجتماع كبار المسؤولين، على أن ينعقد غداً الأربعاء اجتماع المندوبين الدائمين لدى الجامعة العربية، بينما سيجتمع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري بعد غد، يليه اجتماع وزراء الخارجية العرب الجمعة.

واستعداداً لانطلاق الاجتماعات، وصل أمس وفد جامعة الدول العربية إلى تونس، وكان في استقباله مسؤولون من وزارة الخارجية التونسية، ومن المنتظر أن تنظر القمة في عدد من الملفات المهمة بين بينها القضية الفلسطينية، والوضع في اليمن وليبيا وسوريا، ودعم السلام والاستقرار والتنمية في السودان، وقضية النازحين العراقيين في الدول العربية، وهو معروض بطلب من حكومة العراق، والتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، والاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية، والحرب على الإرهاب، ودعم الصومال.

ووفق مصادر دبلوماسية مطلعة، فإن عروبة الجولان ستكون من بين محاور البيان الختامي إلى جانب التأكيد على عروبة القدس.

متابعة

كما سيتم النظر في متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن قمة الظهران المنعقدة في أبريل الماضي، وعن القمة الاقتصادية والاجتماعية في بيروت، والتي انعقدت في يناير الماضي.

إلى ذلك، أكد مصدر من وزارة الخارجية التونسية لـ«البيان» أن اجتماعاً رباعياً سينعقد الاثنين المقبل على هامش القمة العربية بتونس لتنسيق المواقف والإسراع بحل الأزمة الليبية.

وقال المصدر إن الاجتماع سيكون عالي المستوى حيث سيضم كلاً من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية فدريكا موغريني، إلى جانب المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة.