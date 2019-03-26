مصر تحيل 16 متهما في قضية «جبهة النصرة» إلى المحاكمة

المصدر: القاهرة- وكالات

قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، أمس، إحالة 16 متهماً في قضية «جبهة النصرة» إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ لاتهامهم بتنظيم جماعة إرهابية وحيازة أسلحة وذخائر.

وتضم القضية 11 متهماً محبوساً و5 هاربين، حيث وجهت النيابة لهم تهم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور.