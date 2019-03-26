تونس توقف العشرات من راغبي الهجرة غير الشرعية

المصدر: تونس-د.ب.أ

أوقفت قوات الأمن التونسية العشرات من الأشخاص ممن حاولوا التسلل إلى ميناء حلق الوادي في ضواحي العاصمة بنية الهجرة غير الشرعية إلى السواحل الأوروبية.

وتحدثت تقارير إعلامية في تونس عن «هجوم منظم» لقرابة مئة شخص كانوا يحملون أسلحة بيضاء في محاولة للهجرة غير الشرعية على متن إحدى البواخر الراسية في الميناء.

لكن مدير الميناء محمد عمران نفى وجود مثل هذا الهجوم، ولفت إلى محاولات لاقتحام أسوار الميناء قبل أن تدخل قوات الأمن لإيقاف المتورطين.