التداعيات الإقليمية للانقلاب استوجبت تدخل التحالف

المصدر: Ⅶ تعز - صلاح صالح

أكد المستشار في رئاسة الجمهورية اليمنية، د.عبدالكريم سلام، أن التداعيات الخطيرة لانقلاب ميليشيا الحوثي الإيرانية، على السلطة الشرعية في اليمن، استوجبت تشكيل التحالف العربي من أجل إحباط محاولات إيران تعميم تجربة حزب الله عربياً، انطلاقاً من اليمن.

وقال د. عبدالكريم سلام، في تصريحات لـ«البيان» إن استخدام القوة تجاه أراضي واستقلال الدول الأخرى محظور بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وبالنظر إلى طبيعة الانقلاب على السلطة الشرعية والدستورية التي قام بها الحوثيون وسيطرتهم على مؤسسات الدولة وعلى السلطة بالقوة بدعم إيراني فإن واقع الحال فرض على المجتمع الدولي التدخل للحفاظ على السلام والأمن الدوليين اللذين نشأت من أجلهما الأمم المتحدة.

ويضيف سلام في شرحه للمسوغات القانونية، أنه وبناء عليه فإن الانقلاب على السلطات الدستورية الشرعية وما ترتب عليه من خطورة تمس استقلال وسيادة الدولة اليمنية، فضلاً عما حملته من تداعيات وتأثيرات إقليمية تهديد لدول المنطقة والإقليم وزعزعة استقراره وتعريض الأمن والسلم الدوليين لمخاطر حقيقية، فإن ذلك ما استوجب الدفاع عن النفس ورد العدوان على الدولة اليمنية، وأصبح أمراً ملحاً يستوجب استخدام كافة التدابير والإجراءات التي من شأنها حماية استقلال واستقرار الدولة اليمنية وإعادة السلطة الشرعية المنتخبة لممارسة مهامها الدستورية.

وأضاف أنه وعلى هذا الأساس ونتيجة للسيطرة غير المشروعة على السلطة باستخدام القوة واحتكار مصادر العنف غير المشروع من قبل مدبري ومنفذي الانقلاب، ظهر واقع جديد هو الاستيلاء على الحكم بقوة السلاح. من جهة وأمام حتمية مواجهة الأمر الواقع وهو سلوك الطريق القانونية التي يضمنها القانون الدولي لردع هذه المغامرة غير محسوبة النتائج من جهة أخرى وهو المرتكز الأساسي والسند القانوني الذي استندت عليه السلطة الشرعية والدستورية والتحالف المساند للشرعية بمقتضى المواثيق الدولية.

ويشدد المستشار القانوني في رئاسة الجمهورية، على أن الضرورة الواقعية أوجبت طلب العون والمساعدة من مجلس الأمن ومن المجتمع الدولي ومن الدول الإقليمية بسبب سيطرة الميليشيا الحوثية التي تمثل ذراع إيران الرئيسية، والتي أصبحت المسيطرة على السلطة وعلى جغرافية سياسية تضم أهم ممر استراتيجي (مضيق باب المندب)، وأن هذا التحول بات له تداعياته وارتداداته، لاسيما بعد أن بدا واضحاً ومؤكداً مدى حضور إيران في اللعبة التي ينفذها الحوثيون وتدبرها وتتحكم بها طهران التي عبر عنها مسؤولين إيرانيين.