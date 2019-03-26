اجتماع موسّع في المهرة يبحث تعزيز الخدمات

المصدر: المهرة - سبأنت

عقدت اللجنة الرئاسية اليمنية برئاسة رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن بحري عبدالله سالم النخعي، في محافظة المهرة، لقاءً موسعاً ضم أعضاء المكتب التنفيذي والسلطة المحلية والشيوخ والأعيان والوجاهات القبلية والشخصيات الاجتماعية وقيادات الأحزاب والمكونات السياسية بالمحافظة.

وخلال اللقاء، الذي حضره محافظ المحافظة، راجح سعيد باكريت، أوضح الفريق النخعي مهام اللجنة الرئاسية والمتمثلة بالإطلاع ومناقشة كل القضايا في المحافظة، لافتاً إلى أنه تم الاستماع إلى الجميع وتقريب وجهات النظر ومعالجة العديد من القضايا فيما سيتم رفع ما تبقى إلى الرئيس عبدربه منصور هادي، للبت فيها. وأشاد رئيس اللجنة الرئاسية بالحالة الأمنية المستقرة التي تعيشها المهرة وجهود السلطة المحلية في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار وتوفير الخدمات للمواطنين وتنفيذ الخطط التنموية في المحافظة.