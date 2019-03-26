ترامب يعاند إجماع العالم حول الجولان

المصدر: عواصم- وكالات

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إعلان لاعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان المحتلة. وأثارت الخطوة الأمريكية استنكاراً دولياً واسعاً، إذ أعلنت الحكومة السورية أن خطوة ترامب «اعتداء صارخ على سيادة ووحدة أراضي سوريا».

وأكدت الأمم المتحدة أن وضع الجولان القانوني لم يتغير، فيما أكد الاتحاد الأوروبي أن موقفه لم يتغير أيضاً بينما حذرت روسيا من موجة عنف جديدة في الشرق الأوسط على خلفية خطوة ترامب.

من جهته، دان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط بأشد العبارات الاعتراف الأمريكي بسيادة إسرائيل على الجولان، معتبراً أنه باطل شكلاً وموضوعاً.

اقرأ ايضاً

ترامب يقر رسمياً بضم الجولان السوري لـ« المُحتل»