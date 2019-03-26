سريان وقف إطلاق النار في غزة بوساطة مصرية

المصدر: وكالات



نجحت الوسطاة المصرية في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة .

وقال المتحدث باسم حماس، فوزي برهوم، في بيان: "نجاح الجهود المصرية في وقف إطلاق النار بين الاحتلال وفصائل المقاومة".

وأوضح أن "وقف إطلاق النار بغزة بدأ الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش".

واستهدف الجيش الإسرائيلي، مساء الاثنين، عدة مواقع لحماس في غزة، بينها ما قال إنه "مقر سري" للحركة، في وقت قالت مصادر ميدانية إن القصف طال منازل سكنية.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن "مقاتلات حربية أغارت على مبنى مكون من 3 طوابق في حي الصبرا في مدينة غزة"، مشيرا إلى أن المبنى المستهدف يعد مقرا سريا لحركة حماس.

وحسب البيان الذي نشره المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، فإن المقر "يستخدمه جهاز الأمن العام والمخابرات العامة والاستخبارات العسكرية التابعة لمنظمة حماس".