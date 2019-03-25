علاء مبارك يكشف حجم أموال والده في بنوك سويسرا

المصدر: البيان الالكتروني

قال علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، إن والده لا يمتلك أي أصول في سويسرا مستشهدا بفيديو للمحامي فريد الديب.

وأضاف علاء، في تغريدة له على "تويتر" أمس الأحد: "إن أكذوبة أموال مبارك أصبحت تشكل عقدة لدى البعض، رغم أن البيان الصادر عن المجلس الفيدرالي السويسري الذي أكد أن مبارك لا يمتلك أي أصول هناك".

ويأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه إيجنازيو كاسيس، وزير خارجية سويسرا، إن مصير أموال مبارك المجمدة مرتبط بالإجراءات القضائية.

وأضاف كاسيس، خلال مؤتمر صحفي مع سامح شكري وزير الخارجية المصري، في مقر وزارة الخارجية بالقاهرة، أن مصير أموال مبارك يعتمد على قرار القضاء بحسب روسيا اليوم.​

وكانت سويسرا قد جمدت أرصدة الرئيس الاسبق مبارك في بداية عام 2011، كإجراء وقائي، وقررت عام 2017 رفع التجميد عن هذه الأصول.