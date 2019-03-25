النائب العام المصري يحقق في شائعة "طالبة الأزهر"

المصدر: البيان الإلكتروني

أمر النائب العام المصري الاثنين بفتح تحقيق بشأن "من قام عمدا بنشر إشاعات" عن اختطاف واغتصاب طالبة في جامعة الازهر بأسيوط (جنوب) ومن ثم وفاتها، ما أدى الى تظاهرات واحتجاجات من قبل زميلاتها في الجامعة.

ووفقا لوكالة أنباء فرانس برس، أكد النائب العام نبيل صادق في بيان أنه "كلف نيابة استئناف أسيوط باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتحقيق بشأن من قام عمدا بنشر أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب في نفوس أفراد المجتمع، وإلحاق ضرر بالمصلحة العامة، عن الواقعة المكذوبة والخاصة باختطاف طالبة من المدينة الجامعية بجامعة الأزهر".

وتحت وسم +بنات-ازهر-اسيوط+ انتشرت خلال الساعات الاخيرة إشاعات حول اختطاف فتاة من المدينة الجامعية لطالبات فرع جامعة الازهر في أسيوط (قرابة 320 كيلومترا جنوب القاهرة) واغتصابها ووفاتها.

وقال مصدر أمني إنه إثر انتشار هذه الادعاءات قامت الطالبات داخل المدينة الجامعية التي كانت تقيم بها الفتاة بتظاهرات احتجاجية ليل الاثنين.

وفي بيان نشر على موقعه الرسمي، نفى الأزهر "الاشاعة" المتعلقة بـ"اختطاف واغتصاب طالبة بالمدينة الجامعية للطالبات، بجامعة الأزهر في أسيوط".