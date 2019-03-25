الإنتربول السعودي يعتقل مصرياً محكوماً بالإعدام

المصدر: الرياض - د.ب.أ

أعلنت السلطات في المملكة العربية السعودية، أمس، القبض على مصري محكوم بالإعدام في قضية قتل ارتكبها بمصر.

وقال الإنتربول السعودي في بيان نشرته صحيفة «سبق» السعودية، أمس، إنه تمكن من اعتقال «مصري هاربٍ محكومٍ عليه بالإعدام في قضية قتل ارتكبها في مركز المحلة بمحافظة الغربية بمصر، وجاء القبض عليه بناءً على طلب مقدم من الإنتربول المصري لاسترداد المتهم».

وكانت التحريات التي أجرتها المباحث المصرية توصلت إلى أن المتهم هرب إلى المملكة قبل صدور حكم الإعدام بحقه في قضية قتل وقعت أحداثها في عام 2016. وشرعت الأجهزة المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الجاني الهارب.