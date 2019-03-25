مقتل قيادي حوثي في جبهة دمت

المصدر: عدن - وكالات

لقي القائد الميداني لميليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة دمت، شمالي الضالع، مصرعه، في مواجهات مع قوات الجيش اليمني.

وقال مصدر عسكري إن القيادي الحوثي المدعو عبد الله الحاوري قُتل مع 40 عنصراً من الميليشيا في المعارك التي اندلعت عقب هجوم على مواقع قوات الشرعية، في محقن والقدم وبيت اليزيدي والحقب جنوب مدينة دمت.

وكانت قوات الجيش اليمني قد أسرت 8 عناصر من ميليشيا الحوثي أثناء محاولة تسلل جنوبي دمت. وتركت ميليشيا الحوثي عشرات الجثث لقتلى من عناصرها مرمية في شعاب ووديان محقن وكرش وسيلة المخطة، فيما نقلت 15 جثة إلى مستشفى النجار بمدينة دمت، بحسب مصادر ميدانية.