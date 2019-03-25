استنفار أمني وإجراءات استثنائية في العاصمة الليبية

المصدر: تونس، طرابلس - الحبيب الأسود

توالت تحذيرات العواصم الغربية لرعاياها بضرورة مغادرة العاصمة الليبية طرابلس، واتخذت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق الوطنية إجراءات عاجلة لمواجهة ما وصفه المراقبون بخطر محدق، ولكنه غير معلوم.

وحذّرت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا العاملة في تونس رعاياها في العاصمة طرابلس من هجوم إرهابي وشيك قد يستهدف مؤسسات حكومية، مثلها فعلت الخارجية البريطانية التي دعت مواطنيها الذين لا يزالون في ليبيا إلى المغادرة الفورية بسبب الوضع الأمني الذي وصفته بالهش.

وأضافت الخارجية البريطانية عبر موقعها الرسمي أن الأوضاع الأمنية في ليبيا تنبئ باندلاع مواجهات مسلحة دون إنذار سابق، مشيرة إلى أن تحذيراتها بعدم السفر أو المغادرة مستمرة منذ عام 2014.

بدورها، حذرت وزارة الخارجية الألمانية رعاياها من السفر إلى ليبيا، داعية الموجودين فيها إلى مغادرة البلاد على الفور بسبب تدهور الأوضاع الأمنية وزيادة معدل الهجمات الإرهابية.

وذكرت الخارجية الألمانية أن الهجمات الإرهابية في ليبيا ستزداد على الأرجح، لا سيما ضد المؤسسات الحكومية، لأن السلطات الأمنية لا تستطيع حماية الأمن بما فيه الكفاية ووصفت الظروف في ليبيا بأنها «مربكة للغاية»، لا سيما في ضوء النزاعات العنيفة والنزاعات التي تندلع داخل البلاد والتي تهدد حياة الناس.

إجراءات عاجلة

في هذه الأجواء، أكد مدير مكتب الإعلام بوزارة الداخلية محمد بوعبدالله أن الوزارة تتعامل مع أي تهديدات أو بلاغات أمنية بكل جدية حتى في الظروف العادية، مشيراً إلى أن الغرفة الأمنية المؤقتة للطوارئ التي شكلتها وزارة الداخلية باشرت أعمالها بطرابلس منذ أول من أمس، كما شددت الجهات الأمنية الإجراءات الأمنية على المواقع السيادية ومقار البعثات الأجنبية في العاصمة.

وكان وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا أصدر الجمعة الماضي، قراراً يقضي بتشكيل غرفة أمنية مؤقتة للطوارئ ويكون مقرها مديرية أمن طرابلس.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن تشكيل الغرفة الأمنية يأتي في إطار اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة للحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية المرافق العامة والخاصة ومتابعة الأحداث الأمنية الطارئة.

طرود ملغمة

واتخذت وزارة داخلية الوفاق جملة من الإجراءات الاستثنائية كان آخرها «إيقاف منح التراخيص وتنظيم المظاهرات والاعتصامات مؤقتاً»، وردت على تحذير أمريكي بـ«وجود تقارير مفتوحة المصدر تشير إلى أن منطقة مكتب البريد المركزي في شارع الزاوية بطرابلس قد تم تطويقها بعد اكتشاف عبوات ناسفة»، مؤكدة أن فرق الأمن تحققت من عدم وجود عبوات ناسفة أو مفرقعات أو مواد قابلة للتفجير داخل هذه الطرود البريدية.