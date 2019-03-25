تفاقم الأوضاع الصحية للأسرى المرضى بـ «بعيادة مستشفى الرملة»

المصدر: رام الله-وفا

حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، أمس، من تفاقم الأوضاع الصحية للأسرى المرضى القابعين فيما تسمى «بعيادة مستشفى الرملة»، والذين يواجهون الموت البطيء.

وقالت الهيئة، في بيان، إن 15 أسيرا مريضا يعانون من ظروف صحية واعتقالية بالغة السوء، وغالبيتهم يعانون من الشلل، ويتنقلون على كراسي متحركة، ويعتمدون على أسرى آخرين للقيام باحتياجاتهم اليومية.

وأكدت أن المرضى هناك يعانون من سياسة الإهمال الطبي المتعمد، حيث انعدام الخدمات الطبية، وعدم تشخيص الحالات المرضية، وانعدام تقديم العلاجات والأدوية اللازمة لهم، ومساومة الأسرى على العلاج، وتقديم المسكنات والمنومات.