عريقات يطالب رومانيا وهندوراس بالانحياز للقانون الدولي

المصدر: رام الله - د.ب.أ

طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، أمس، رومانيا وهندوراس بالتراجع عن إعلانهما عن نيتهما نقل سفارة رومانيا وممثلية هندوراس إلى القدس، والانحياز للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.

ووصف عريقات، في بيان، هذه الخطوات بأنها «خطوات أحادية وغير قانونية، تسهم في إشعال المنطقة إرضاءً للإدارة الأمريكية وللشعبوية واليمينية الصاعدة في العالم، وتشجع اليمين الإسرائيلي المتطرف على مواصلة خروقاته المنافية للقانون والشرعية الدولية».

وأكد عريقات أن هذه الخطوات المعلن عنها هي خطوات إضافية واستكمال لسلسلة فرض الحلول والإملاءات على الشعب الفلسطيني، وتكريس للغة الغاب والتطرف على حساب سيادة القانون، وستعمل على القضاء على ما تبقى من فرص للسلام والأمن والاستقرار في المنطقة برمتها.