شهيد في غزة واعتقال 12 فلسطينيا بالضفة

استشهد صباح اليوم شاب فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها الليلة الماضية خلال فعاليات الإرباك الليلي شرق بيت حانون شمال قطاع غزة.
وقال الدكتور أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة إن الشاب الفلسطيني / 24 عاما / استشهد إثر إصابته في الصدر برصاص قوات الاحتلال شمال قطاع غزة.
من جهتها أغارت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية فجر اليوم على مرصدين للمقاومة الفلسطينية جنوب القطاع.
على صعيد متصل شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة دهم واسعة في عدة مناطق بالضفة الغربية ووفق بيان جيش الاحتلال فإن قواته اعتقلت 12 شابا فلسطينيا وصادرت أسلحة وأموالا .