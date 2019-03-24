شهيد في غزة واعتقال 12 فلسطينيا بالضفة

المصدر: وام

على صعيد متصل شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة دهم واسعة في عدة مناطق بالضفة الغربية ووفق بيان جيش الاحتلال فإن قواته اعتقلت 12 شابا فلسطينيا وصادرت أسلحة وأموالا .