الإمارات: وثيقة «الأخوة الإنسانية» خطوة مهمة لمكافحة الإرهاب

المصدر: جنيف - وام

أكدت دولة الإمارات أن وثيقة «الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش معاً»، التي وقعها قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية وسماحة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر خطوة مهمة لمكافحة الإرهاب والتطرف، وأن الإمارات ماضية في ترسيخ نهج التعايش والتسامح.

وأكد السفير عبيد سالم الزعابي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، أهمية الدور الذي تضطلع به كل الأطراف خاصة الحكومية منها في تعزيز قيم التسامح، مشيراً إلى التزام الإمارات بكل المعاهدات والمعايير الدولية الخاصة بالمساواة والحرية والاحترام وعدم التمييز.

جاء ذلك في كلمته خلال الحلقة النقاشية التي شاركت بعثة الدولة في تنظيمها مع مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي تحت عنوان «الاحتفاء بالتنوع.. التسامح وما في طياته من امتداد نحو التعاطف».

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