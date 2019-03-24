تعيينات عسكرية وتعليمية في السعودية

المصدر: الرياض - وكالات

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الليلة الماضية، أمراً ملكياً بتعيين المهندس أحمد بن عبد العزيز بن المحمد العوهلي محافظاً للهيئة العامة للصناعات العسكرية بمرتبة وزير.

كما تم تعيين الدكتور حاتم بن حسن بن حمزة المرزوقي نائباً لوزير التعليم، والدكتور سعد بن سعود بن ماجد آل فهيد مساعداً لوزير التعليم بالمرتبة الممتازة.

إلى ذلك، عُيّن الدكتور محمد بن يحيى بن غرامة الشهري مديراً لجامعة الحدود الشمالية، والدكتورة إيناس بنت سليمان بن محمد العيسى مديرة لجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بالمرتبة الممتازة، والدكتور أحمد بن سالم بن محمد العامري مديراً لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالمرتبة الممتازة. كما عُيّن الدكتور حاتم بن حسن بن حمزة المرزوقي نائباً لوزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار بالمرتبة الممتازة.