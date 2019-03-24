السيسي يشدّد على استكمال جهود محاربة الإرهاب

المصدر: القاهرة - وكالات

شدّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، على ضرورة استكمال الجهود لمحاربة الإرهاب، مطالباً المجتمع الدولي بوضع آلية فاعلة للتعامل مع انتقال الإرهابيين من مناطق النزاع إلى بقية دول المنطقة.

وقال السيسي في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي: «أشدد على ضرورة استكمال الجهود العربية والدولية، لمحاربة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله، فلا سبيل للقضاء على هذا الوباء اللعين إلا بالمواجهة الشاملة، بما في ذلك التصدي بحزم لكل من يدعم الإرهاب والتطرف بالمال أو السلاح، أو بتوفير الملاذ الآمن له أو حتى التعاطف معه».

مضيفاً: «كما أدعو المجتمع الدولي لوضع آلية فعالة للتعامل مع ظاهرة انتقال المقاتلين الإرهابيين الأجانب من مناطق النزاع وانتشارهم في باقي دول المنطقة، باعتبارها إحدى توابع ظاهرة الإرهاب، التي باتت تؤرقنا جميعاً بعد النجاح في دحر تنظيم داعش الإرهابي».

وقال السيسي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع عبدالمهدي، إن زيارة رئيس وزراء العراق إلى مصر لها دلالة كبيرة باعتبارها أول زيارة رسمية له منذ توليه رئاسة الوزراء وتعكس العلاقة القوية بين حكومتي وشعبي البلدين. ووجه السيسي، التعازي لعبد المهدي في حادث غرق العبارة، معرباً عن تضامن مصر حكومة وشعباً مع العراق لتجاوز ذلك الحادث الأليم.

من جهته، أكد عبد المهدي، أن العراق سعى لتعزيز أواصر الصداقة مع جميع دول الجوار، موضحاً أن العمل وبذل الجهد هما الأساس من أجل الشعوب. وأضاف أنّ العراق خاض معارك طويلة ضد الإرهاب واستطاع دحره، حيث إن الإرهاب ليس منظمة، وإنما فكرة يجب القضاء عليها من منابعها، مشيراً إلى أن التعامل مع مصر في مجال مواجهة الإرهاب سيكون وثيقاً.