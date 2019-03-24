إصابة 7 فلسطينيين في غارة إسرائيلية على غزة

المصدر: غزة - البيان

أصيب7 فلسطينيين بجروح مختلفة في غارة للطيران الإسرائيلي على قطاع غزة، فيما تم تشييع جثماني الشهيدين نضال شتات وجهاد حرارة، وسط حالة من الحزن والغضب، ارتقيا الجمعة أثناء مشاركتهما في جمعة «المسيرات خيارنا»، ضمن فعاليات مسيرات العودة على الحدود الشرقية.

وأفادت المصادر بأن طائرة استطلاع إسرائيلية أطلقت صاروخاً باتجاه مجموعة شبان شرق مخيم البريج للاجئين وسط القطاع ما أدى إلى إصابة 7 منهم فيما وصفت حالتهم بالمتوسطة.

وشيّعت جماهير قطاع غزة جثماني الشهيدين نضال شتات وجهاد حرارة، وسط حالة من الحزن والغضب، وصلى المشيعون على الشهيدين، كل على حدة في منطقتي الشجاعية والمغراقة، ومن ثم انطلقوا بهما إلى ذويهما لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة.

إلى ذلك، هاجم مجموعة من المستوطنين، أمس، سيدة وابنها في حي تل ارميدة وسط مدينة الخليل، واعتدوا عليهما بالضرب.

وقد نشر نشطاء في الخليل، شريط فيديو يظهر اعتداء المستوطنين على السيدة وابنها أمام أعين جنود الاحتلال.