دعم إماراتي لحملة مكافحة حمى الضنك في عدن

المصدر: عدن-وام

انطلقت في محافظة عدن بتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة وتحت إشراف هيئة الهلال الأحمر الإماراتي «حملة الرش الضبابي لمكافحة حمى الضنك». وقال محمد الشحي ممثل الهلال الأحمر الإماراتي خلال حضوره حفل التدشين بمبنى الرعاية الصحية بمديرية المنصورة «ننفذ على مدى أسبوع كامل وبالشراكة مع السلطة المحلية بعدن حملة الرش الضبابي لمكافحة حمى الضنك والقضاء على البعوض المسبب للحميات برعاية أحمد سالم ربيع محافظ عدن».

وأضاف الشحي أن هذه الحملة تأتي امتداداً للدعم السابق الذي قدمه الهلال الأحمر الإماراتي وتمثل في حملات توعوية وأخرى ميدانية بمجال النظافة العامة وكيفية التخلص من المخلفات التي تسبب الأمراض..مشيراً إلى أن «الهلال» كان قد قدم عقب تحرير عدن في العام 2015 معدات للرش الضبابي في المحافظة.

من جانبه أوضح الدكتور رشاد شايع وكيل محافظة عدن المشرف على الحملة أن هذه الحملة التي حضر تدشينها محمد نصر شاذلي وكيل أول محافظة عدن وغسان الزامكي وكيل المحافظة ومدراء مديرياتها وتستهدف القضاء على البعوض والحشرات المسببة للحميات تستمر أسبوعاً في مديريات عدن كافة وذلك على فترتين صباحية و مسائية.