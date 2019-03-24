بومبيو: سنلاحق أنشطة إيران الخبيثة في كل مكان

المصدر: بيروت - وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن بلاده لن تقبل استمرار استخدام إيران للحوثيين، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستلاحق النظام الإيراني في أي مكان.

وأوضح بومبيو في مقابلة خاصة مع «سكاي نيوز عربية» في بيروت أن «إيران تطلق الصواريخ وتستخدم الحوثيين في اليمن بالوكالة» لافتاً إلى أنها «تستهدف السعودية بالصواريخ وتجعل حياة شعبها في خطر، حالهم في ذلك حال الأشخاص الذين يعيشون في السعودية، مثل اللبنانيين والأمريكيين والأوروبيين الذين يعملون في السعودية، فهم في خطر من خامنئي وقاسم سليماني».

وأكد بومبيو أنه «لا يمكن أن نقبل بهذا، وسنستخدم كل الأدوات التي بحوزتنا لتحقيق ما يتطلع له الشعب اليمني». وشدد وزير الخارجية الأمريكي أن بلاده ستلاحق إيران وستحارب نشاطاتها الخبيثة «في كل أنحاء العالم سواء كان ذلك في أمريكا اللاتينية أو الشرق الأوسط، وسنجدها حيثما كانت وسنجبرها على التراجع».

وعبر عن رغبة واشنطن في أن «يعيش الشعب الإيراني حياة جديدة بدلاً من استقبال أبنائه عائدين إلى بلادهم في توابيت». وأضاف: «نطمح إلى أن يحظى هذا الشعب بالديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان، وهو طموحنا لكل شعوب العالم».

وقال بومبيو إن بلاده تسعى إلى الخير للشعب الإيراني «الذي خانته قيادته، ودمرت دولة كانت يوماً ما مصدر فخر، وحطمت اقتصادها». ولفت إلى أن هذا الوضع السيئ «لم يكن كذلك بسبب ما فعله العالم، بل لسوء الإدارة الظالمة. فهم (النظام الإيراني) يدعمون الجماعات المسلحة في الشرق الوسط، وينشرون الدمار هنا في لبنان وفي المنطقة».

دعم روسي

جدد سفير روسيا لدى اليمن فلاديمير ديدوشكين، دعم بلاده لأمن واستقرار ووحدة اليمن. وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس، قبيل مغادرته مطار عدن الدولي إن روسيا لا ترحب بتقسيم اليمن وتدعم بقاء اليمن موحداً، مشيداً بالتحسن الأمني الذي تشهده العاصمة المؤقتة عدن. وأشار إلى أن زيارته إلى عدن جاءت بناءً على دعوة من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي. عدن - سبأنت