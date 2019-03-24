إدانة أممية لانتهاكات الاحتلال فى الجولان

المصدر: عواصم - وكالات

أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، بأغلبية أعضائه، الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل. وأكد القرار الصادر بأغلبية 26 صوتاً على مبدأ عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة، وعدم شرعية قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرض ولايتها القانونية والإدارية على الجولان السوري المحتل، مستنكراً الاستيطان الإسرائيلي.

تدابير باطلة

وشدد القرار على أن كل التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي تتخذها السلطة القائمة بالاحتلال، بهدف تغيير طابع الجولان السوري المحتل ووضعه القانوني، هي تدابير وإجراءات لاغية وباطلة، وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف الرابعة، ولا أثر قانونياً لها، كما طالب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بعدم الاعتراف بأي من تلك التدابير.

إلى ذلك، طالبت سوريا، مجلس الأمن الدولي، تأكيد قرارات تنص على انسحاب إسرائيل من مرتفعات الجولان. وحضّ سفير سوريا بشار الجعفري المجلس على اتخاذ إجراءات عملية تكفل ممارسته لدوره وولايته المباشرين في تنفيذ القرارات التي تنص على انسحاب إسرائيل من الجولان إلى خط الرابع من يونيو لعام 1967.

انتهاك صارخ

بدورها، قالت وزارة الخارجية العراقية على «تويتر»، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان تتعارض مع القانون الدولي. في السياق، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن الجولان أرض سورية تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وأن قرار ضمه في عام 1981 باطل وغير شرعي.

وقالت الخارجية، في بيان، إن المواقف الأمريكية والإسرائيلية الداعية للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، تتناقض مع القانون الدولي، وتشكل انتهاكاً صارخاً للشرعية الدولية وقراراتها ذات الصلة، لا سيما القرار 497».