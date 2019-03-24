الجيش الليبي يسيطر على مناجم ذهب قرب الحدود مع تشاد

المصدر: تونس- البيان

تمكنت قوات تابعة للقيادة العامة للجيش الليبي بالقطرون (جنوب شرق) أمس، من السيطرة على مناجم الذهب المتاخمة للحدود الجنوبية مع دولة تشاد، وقامت بإغلاق المناجم وحرق المخيمات التي كان يستغلها المنقبون غير الشرعيين وردم الحفر التي كانت تستخرج منها المعادن الثمينة.

وقالت كتيبة «شهداء أم الأرانب» التابعة للجيش الليبي، إنها انطلقت منذ أول من أمس، من تمركزاتها بقاعدة الويغ العسكرية الواقعة في منطقة القطرون في عملية عسكرية على طول الحدود الجنوبية الممتدة من الويغ إلى تخوم الحدود الليبية التشادية.

وأضافت أنها أحرقت الكتيبة 4 بوابات وهمية في المنطقة، كما أغلقت 3 آبار مياه كانت تستعمل لتزويد خزانات المياه التابعة لمواقع التنقيب عن الذهب في كُل من موقع «بوكلن» وموقع 17.