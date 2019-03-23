وفاة والدة شهيد أردني في نيوزيلندا بعد تشييع جثمانه

المصدر: البيان الالكتروني

توفيت والدة الشهيد الأردني كامل درويش،أحد ضحايا الهجوم الإرهابي على المسجدين في كرايست شيرتش في نيوزيلندا، بعد ساعات من تشييعه أمس الجمعة.

وأكدت الصحف الأردنية خبر وفاة السيدة البالغة من العمر 64 عاما، إثر نوبة قلبية.

وذكرت أن والدة الشهيد وصلت نيوزيلندا لحضور تشييع جثمان ابنها قبل ساعات من الجنازة، ويبدو أنها لم تحتمل مدى الحزن الذي ألم بها.

وأضافت أن العائلة ترتب الآن لنقل جثمان السيدة إلى الأردن.

وكامل درويش يبلغ من العمر 38 عاما، ولديه 3 أطفال، وهاجر إلى نيوزيلندا قبل 6 أشهر فقط، للعيش إلى جانب شقيقه المستقر هناك.

وكان درويش تقدم قبل مقتله، بطلب تأشيرات لزوجته وأطفاله، للعيش معه في نيوزيلندا.