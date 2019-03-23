مصادر لــ «البيان»: خطة لوليسغارد تتضمن تسليم الموانئ لخفر السواحل

المصدر: عدن ـ البيان

حصلت «البيان» على أهم مضامين الخطة الجديدة للانسحاب من ميناءي الصليف ورأس عيسى، حيث أظهرت أن خفر السواحل سيتسلم الميناءين، وسيتم نشر مراقبين من كل الأطراف، وتسليم خرائط الألغام.

وذكرت مصادر لـ«البيان» أن الأمم المتحدة وعبر كبير المراقبين الدوليين مايكل لوليسغارد سلّمت ممثلي الشرعية والميليشيا الخطة المقترحة لتنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار من ميناءي الصليف ورأس عيسى والمنافذ المؤدية إلى مطاحن البحر الأحمر. وتنص الخطة على وضع الموانئ تحت سيطرة قوات خفر السواحل، في المرحلة الثانية للاتفاق، وبشرط التحقق من أن منتسبي هذه القوات انضموا إليها قبل 2014.

كما أن المناطق التي سيتم الانسحاب منها سينشر فيها مراقبون أمميون، ومن الجانب الحكومي، والميليشيا، وتلتزم الأخيرة بتسليم خرائط الألغام التي زرعتها في تلك المناطق. إنسانياً، كرمت الإمارات 1000 من أمهات وزوجات الشهداء في المحافظات اليمنية المحررة بمناسبة «يوم الأم»، ضمن مبادراتها في «عام التسامح». سيّرت عبر «الهلال الأحمر» قافلة مساعدات تضم 1000 سلة غذائية لإغاثة ألف أسرة من سكان مديرية المحفد.

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ـــ خفر السواحل يتسلّم الموانئ ونشر مراقبين من كل الأطراف وتسليم خرائط الألغام