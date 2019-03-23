قُتل وجرح 17 من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، أمس، بنيران قوات الجيش الوطني، غربي محافظة الضالع جنوبي البلاد.

واندلعت المواجهات عقب محاولة عناصر من ميليشيا الحوثي، التسلل باتجاه مواقع في مديرية الحشاء.

وأحبطت قوات الجيش محاولة الميليشيا، وأجبرتها على التراجع والفرار، باتجاه مديرية السبرة في محافظة اب.

وأسفرت المواجهات عن مصرع 10 من عناصر الميليشيا، وجرح 7 آخرين. عدن ـ البيان

زيارة

اطلع السفير الروسي لدى اليمن فلاديمير ديدوشكين، ووكيل وزارة الأشغال العامة والطرق المهندس حسين العقربي، على الأضرار التي لحقت بمبنى القنصلية الروسية بعدن، إبان اجتياح ميليشيا الحوثي الانقلابية للمدينة.

وخلال الزيارة استعرض الوكيل تقرير الفريق الفني والهندسي من وزارتي الأشغال العامة والخارجية حول الأضرار والخسائر التي أصابت المبنى.

وخلال الزيارة جدد السفير الروسي اعتزام بلاده إعادة تجهيز وترميم قنصليتها في عدن. عدن ـ سبأ نت