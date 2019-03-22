بومبيو: حزب الله عائق أمام استقرار الشعب اللبناني

المصدر: وكالات

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في مؤتمر صحافي مع نظيره اللبناني، جورج باسيل، الجمعة، أن حزب الله يقف عائقا أمام استقرار الشعب اللبناني منذ 34 عاماً.

وقال إن حزب الله يتحدى دولة لبنان، وهو ممثل في الحكومة ويعمل على تقويض الدولة، مشيراً إلى أنه يعمل لصالح إيران التي تعتبر الاستقرار تهديدا لرغبتها في مد نفوذها.

وأشار إلى أن حزب الله مسؤول عن مقتل الأبرياء، وتخزين الأسلحة.

وكشف أن أمريكا ستواصل ضغوطها على إيران لتجفيف مصادر تمويل حزب الله.

وأوضح أن واشنطن تدعم عودة اللاجئين السوريين في لبنان إلى بلادهم.