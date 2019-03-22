مصر: الجولان السورية أرض عربية محتلة

المصدر: وكالات

أكدت مصر على موقفها الثابت باعتبار الجولان السوري أرضا عربية محتلة وفقاً لمقررات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 لسنة 1981 بشأن بطلان القرار الذي اتخذته إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها القضائيّـة وإدارتها على الجولان السوري المحتل، وعلى اعتباره لاغيّاً وليست له أيّة شرعيّة دولية.

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية.

وأكد البيان على ضرورة احترام المجتمع الدولي لمقررات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة من حيث عدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اعلن امس الخميس أنه حان الوقت للاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان .

وتحتل إسرائيل هضبة الجولان منذ الخامس من يونيو 1967، واعلنت ضمها في عام 1981.

