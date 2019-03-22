72000

وصل عدد متابعي «أرشيف منتصر ترزي» إلى أكثر من 72 ألف متابع. وقد حصل ترزي على عدد كبير من الصور والفيديوهات من أرشيف مكتبات غزة ومن الصحف المحلية والعربية، ومن خلال شخصيات يجري معها مقابلات من الذين عاصروا عدة عقود.

ويؤكد منتصر أنه ما زال بجعبته الكثير من المفاجآت من الصور والفيديوهات القديمة، ويختار الوقت المناسب لنشر كل صورة وفيديو. ويشير إلى أن بداية التفاعل على صفحته كان مقصوراً على سكان قطاع غزة بعدد متابعين لم يتجاوز 10 آلاف متابع، أما اليوم فقد ارتفعت أعدادهم من خلال صفحتيه الخاصة والعامة إلى عشرات الآلاف، وامتدت إلى معظم أنحاء الوطن العربي، مشيراً إلى أن الجميع يتفاعل مع الصور والفيديوهات، وبعضهم يرسل إليه صوراً لمخاتير عائلات، وأخرى لقيادات فلسطينية تاريخية، ومن أكثر الصور التي حصدت على تفاعل المتابعين كانت صورة تجمع حكيم العرب الشيخ زايد رحمه الله مع الرئيس الراحل ياسر عرفات.

7.5

ذكرت إحصائية أصدرتها الأمم المتحدة أن عدد الصم والبكم في مصر يبلغ نحو 7.5 ملايين نسمة. ووفقاً لما ذكرته منظمة الصحة العالمية، يعاني 360 مليون شخص عالمياً، أي نحو 5% من سكان العالم، فقدان السمع المسبب للعجز، 32 مليون منهم من الأطفال، ويتعرض 1.1 مليار شاب «تتراوح أعمارهم بين 12 و35 سنة» لخطر فقدان السمع بسبب ضوضاء الموسيقى.

وأكدت الإحصائيات أيضاً أن ثُلث الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاماً يعانون فقدان السمع المسبب للعجز، خاصة في إفريقيا وآسيا والمحيط الهادي.

واهتمت اتفاقية الأمم المتحدة، التي صادقت عليها الدول العربية، بالأشخاص الصم ولغة الإشارة، من خلال المواد 2 و9 و21 و30، وأكدت هذه الاتفاقية الاعتراف بلغة الإشارة واحترام ثقافة الأشخاص الصم، والحق في الحصول على الترجمة الإشاري.

23.8 %

تعد فئة المكفوفين وضعاف البصر من أكثر الإعاقات شيوعاً بالمملكة المغربية، حيث نستشف من خلال قراءة تحليلية للبحث الوطني الثاني لسنة 2014 أن نسبة الإعاقة البصرية تبلغ نحو 23.8 في المئة من نسبة الإعاقات الأخرى، حيث إن أكثر من نصف مليون مغربي يعانون قصوراً له ارتباط بحاسة البصر.

وتشير الإحصائيات إلى أن 18.7 في المئة يعانون عمى كلياً، و 72.8 في المئة هي نسبة ضعاف البصر، إضافة إلى 17.5 في المئة يعانون اضطرابات أخرى لها صلة بحاسة البصر، وتشير الأبحاث والدراسات إلى أن مجال الإعاقة البصرية تشوبه عدة اختلالات.

وتطول البطالة في المغرب أربعة من كل عشرة شباب في الوسط الحضري، وتمثل معضلة اجتماعية. وتصل نسبة البطالة في صفوف ذوي الاحتياجات الخاصة في البلاد إلى 47,65 في المئة، أي أربع مرات أكثر من المعدل الوطني، فيما يضم المغرب 2,3 مليون من ذوي الاحتياجات الخاصة، على ما أظهرت دراسة نشرتها وزارة الأسرة المغربية.

200

الهند ثالث أكبر بلد في عدد المسلمين في العالم، وأكبر أقلية إسلامية في العالم. رسمياً، تمتلك الهند ثالث أكبر عدد من السكان المسلمين بعد إندونيسيا وباكستان. ففي الهند نحو 200 مليون مسلم، هي موطن 10% من مسلمي العالم.

ويشكّل المسلمون غالبية السكان المحليين في لكشديب وجامو وكشمير. أكبر تجمع إسلامي (نحو 47٪ من جميع المسلمين في الهند) يعيشون في الولايات الثلاث: ولاية أتر برديش، ولاية البنغال الغربية، ولاية بهار. توجد مجتمعات كبيرة من المسلمين في ولايات آسام، كيرالا، ماهاراشترا، جهارخاند، كارناتاكا، تيلانجانا.

واعتباراً من 2015، شكّل المسلمون أغلبية السكان في ولاية هندية وحيدة، هي ولاية جامو وكشمير وفي جزر لكشديب. وفي 110 مقاطعات هندية، يشكّلون على الأقل خمس السكان.