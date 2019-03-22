«فيسبوك» يُنقذ يحيى من فقد البصر

المصدر: باريس - مريم بومديان

اليأس مقبرة النجاح وأول طريق النهاية.. حكمة تعلمتها فاطمة الزهراء بركاس (مغربية الجنسية) من تجربة قصيرة، لكن عظيمة، مرّت بها خلال الشهور الستة الماضية، حيث عانى ابنها محمد يحيى من مرض نادر في العين اليمنى ثم انتقل سريعاً إلى اليسرى، فأخذته إلى طبيب في مدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية، وكانت الصاعقة عندما أكد لها الطبيب أن ولدها الصغير الذي لم يتجاوز عمره العاشرة سوف يفقد بصره لا محالة، ومن هنا بدأت مرحلة جديدة من حياة فاطمة الزهراء لن تنساها أبداً.

تتذكر الأم المنتصرة على أزمتها هذه الأيام، وبعد صمت تقول لـ«البيان»، عدت إلى المنزل وقد اسودت الدنيا في وجهي، كان ذلك في منتصف أكتوبر 2018، بعد تفكير أخذت ابني يحيى الذي توقف عن الدراسة نهائياً بسبب صعوبة الرؤية، وذهبت إلى طبيب آخر في الرباط لكنه أكد كلام الطبيب الأول، ونصحني أن أسافر به إلى أوروبا علّني أجد هناك العلاج، لكن في المغرب لا سبيل أمام ابني ولا مصير إلا فقد البصر تدريجياً. وتضيف: «لكن من أين لي المال الكافي ونحن أسرة فقيرة لا تملك من الدنيا إلا راتب زوجي الذي يكفينا بالكاد أنا وأولادي الثلاثة الصغار؟».

فكرة وأمل

في لحظة يأس عارضة تصفّحت فاطمة الزهراء فيسبوك على هاتفها، وكتبت منشوراً في 22 أكتوبر 2018 عرضت فيه باختصار قصّتها مرفقة بصورة يحيى، فوجدت تفاعلاً واسعاً من الأصدقاء.

بعد يومين فوجئت باتصال من السيدة فاطمة بوعام، مديرة جمعية «رتاج» في مدينة المحمدية (60 كم جنوب الرباط) تتضامن معها، ثم نشرت قصة يحيى على صفحتها وأعلنت حملة تبرعات عن طريق جمعيتها الخيرية لعلاج يحيى في فرنسا، وقبل أن يمر شهر، فاطمة بوعام قد جمعت تكاليف السفر والعلاج، واصطحبت يحيى ووالدته إلى سفارة فرنسا في الرباط، وحصلت على تأشيرة السفر، وتولت فاطمة بوعام إجراءات حجز الطبيب في فرنسا.

وسافر يحيى ووالدته يوم 15 يناير إلى باريس، وأجري الفحص الطبي وعملية أولى في العين اليمنى، وخرج الطبيب من حجرة العمليات ليبشر فاطمة الزهراء قائلاً: «يحيى بخير وعينه اليمنى سوف تشفى بنسبة 100%»، طارت فاطمة الزهراء فرحاً، وعجت صفحات فيسبوك المتعاطفة مع يحيى بالبشرى. ولحُسن الحظ تعاطف الطبيب مع يحيى ورفض تقاضي أي مقابل للعلاج، لتقتصر التكاليف على المصحّة والأدوية.

حليف الكفاح

وتختتم فاطمة الزهراء: «بعد أسبوعين عدنا إلى المغرب وعاد ليحيى نصف النور في دنياه، واستمرت حملة جمع التبرعات لإجراء عملية في العين اليسرى، ونجحنا في جمع المال الكافي (حوالي 6 آلاف يورو)، وعدت أول مارس الجاري إلى باريس، وأجرى يحيى العملية الثانية، ونجحت بفضل الله ورحمته، وأصبح يرى بها بنسبة 60%، بفضل مهارة الطبيب فرانك فلوبينا، وطاقم التمريض، اللذين أحاطانا بالاهتمام والرعاية والتعاطف، فأعادوا ليحيى نور عينه، وأنقذونا من آلام لا طاقة لنا بتحمّلها، وبعد أيام سنعود إلى المغرب ليواصل يحيى دراسته، معافى بفضل الله ثم بقلوب رحيمة لم تتركنا وحدنا في أزمتنا».