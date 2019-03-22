الإمارات تشارك باجتماع رؤساء الأركان في دول التعاون ومصر والأردن وأمريكا

المصدر: فلوريدا - وام

شارك معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة، في أعمال اجتماع رؤساء أركان دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن، إضافة إلى القيادة المركزية الأمريكية، الذي عُقد في مدينة تامبا بولاية فلوريدا.

وبدأ الاجتماع بكلمة الفريق أول جوزيف فوتيل، قائد القيادة المركزية الأمريكية، التي رحب فيها بالضيوف.

واستعرض الاجتماع العديد من المحاور، منها ما يتعلق بالشؤون الأمنية والإقليمية بالمنطقة ومحاربة الإرهاب والتطرف، إضافة إلى مواضيع ذات صلة تهدف إلى تعزيز الجهود المشتركة في مواجهة مختلف التحديات لضمان أمن واستقرار دول المنطقة.

وعلى هامش الاجتماع، التقى الرميثي بفوتيل، حيث تم بحث آفاق التعاون في المجالات العسكرية، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأشاد الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة، خلال اللقاء، بالعلاقات الطيبة القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة في مختلف المجالات، مؤكداً الحرص الدائم على تطويرها وتنميتها، وخاصة في المجالات العسكرية وتبادل الخبرات وتطويرها.