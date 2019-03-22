خادم الحرمين يستعرض العلاقات الأخوية مع العاهل المغربي

المصدر: الرياض - وكالات

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اتصالاً هاتفياً مع العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن خادم الحرمين والعاهل المغربي استعرضا سوياً خلال الاتصال الهاتفي «العلاقات الأخوية الصادقة والمتميزة، وما يربط بين البلدين والشعبين الشقيقين من أواصر المحبة المتجذرة والراسخة على مر السنين، والتأكيد على متانتها، والحرص على تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة». وأردفت أن الملك سلمان ومحمد السادس استعرضا أيضاً الأحداث والتطورات الإقليمية والدولية، حيث أعرب الملك سلمان عن تمنياته للملك محمد السادس وللشعب المغربي دوام التقدم والازدهار.

في سياق آخر، أثارت وثيقة سعودية رسمية حديثة ردود فعل واسعة ومشيدة بالعاهل السعودي، بعد أن رفض وضع اسمه على كلية عسكرية، مفضلاً اختيار اسم أخيه الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز.

ويظهر في الوثيقة المتداولة، وهي برقية صادرة عن الديوان الملكي، وموجهة لوزارة الحرس الوطني، أمر الملك سلمان بعدم تسمية الكلية على اسمه، كما جاء في اقتراح وزير الحرس الوطني، واختيار اسم الملك عبد الله بدلاً منه.