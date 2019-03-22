10 قتلى في انفجار بمصنع كيماويات شرق القاهرة

المصدر: القاهرة - أ.ف.ب

قُتل وأصيب عدد من العمال في انفجار وقع، أمس، بمصنع كيماويات بمدينة العين السخنة المطلة على البحر الأحمر شرق القاهرة، وفق ما أكدت مصادر طبية وأمنية.

وقال مسؤول طبي، إن مشرحة محافظة السويس استقبلت عشرة جثامين. ولم تصدر حتى الآن أية إفادات رسمية بحصيلة القتلى والمصابين أو معلومات عن المصنع الذي شهد الانفجار.

ونقلت مواقع الصحف المحلية ووكالة الأنباء خبراً بمقتل وإصابة 15 عاملاً بمنطقة العين السخنة، مضيفة أنّ الحادث وقع نتيجة انفجار أحد خزانات مصنع أسمدة فوسفاتية دون تفاصيل عن الضحايا أو المصنع. وشوهدت أسر القتلى تقف خارج المشرحة، وفق مراسل وكالة الصحافة الفرنسية في السويس. ويتركز العديد من المصانع الثقيلة مثل الحديد على البحر الأحمر.