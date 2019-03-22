قوافل إغاثة إماراتية إلى الأسر الفقيرة في شبوة

المصدر: شبوة - وام

تواصل دولة الإمارات عبر ذراعها الإنسانية، الهلال الأحمر، تسيير القوافل الإغاثية إلى الأسر الأشد فقراً وذات الدخل المحدود في عدد من مديريات محافظة شبوة، في إطار برنامجها الإنساني لإغاثة مواطني المحافظة.

وخلال الفترة من 10 إلى 17 مارس الحالي، وزع فريق الهيئة 1170 سلة غذائية، تحتوي على المكونات الرئيسية للغذاء، في مديريات عتق ونصاب ورضوم بالمحافظة، استفاد منها أكثر من 8 آلاف من أفراد الأسر الفقيرة والمحتاجة، شملت الاحتياجات الأساسية من المواد التموينية الضرورية.

وأسهمت تلك المساعدات في مساعدة الكثير من الأسر والأهالي على تجاوز مرحلة صعبة مروا بها، وأشاد الأهالي بهذه القوافل التي نجحت كثيراً في التخفيف من معاناتهم.

الجدير بالذكر، أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وزعت خلال عام التسامح نحو 8300 سلة غذائية، استفاد منها 54 ألف شخص في المنطقة.

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