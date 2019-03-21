9 جنسيات ممنوعة من ركوب الخطوط الكويتية

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت صحيفة القبس الكويتية اليوم عن منع 9 جنسيات من ركوب طائرات الخطوط الجوية الكويتية، وهبوطها في مطار الكويت «الترانزيت»، وفقاً لما أعلنه رئيس مجلس إدارة إدارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية يوسف الجاسم.

ونقلت الصحيفة عن الجاسم قوله إن المنع جاء من السلطات الأمنية، مشيرا إلى أنه لن يتم السماح لهم، إلا بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والخارجية.

جاء ذلك في سياق رده على سؤال القبس الإلكتروني، أثناء مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء، بمناسبة مرور ذكرى 65 عاما على تسيير أول رحلة للخطوط الجوية الكويتية.

ومن جانب آخر، أكدت مصادر أمنية لـ«القبس الإلكتروني»، أن من الجنسيات التي تحتاج موافقة أمنية مسبقة هي: «اللبنانية، السورية، العراقية،الإيرانية، الأفغانية، الباكستانية، اليمنية، البنغالية، كوريا الشمالية».

وشددت المصادر على أن «الجنسية الإسرائيلية، ممنوعة منعاً باتاً من دخول الكويت أو ركوب الخطوط الكويتية، حتى إذا كان يحمل جنسية أوروبية».