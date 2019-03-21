القبض على شحنة أسلحة ومتفجرات في المهرة اليمنية

المصدر: Ⅶ حضرموت - وكالات

ألقت الأجهزة الأمنية بمنفذ شحن الحدودي بمحافظة المهرة القبض على شحنة أسلحة ومتفجرات على متن سيارة متسوبيشي، في محاولة تهريبها عبر منافذ المهرة إلى جماعة الحوثي التي تشن حرباً شعواء ضد الشعب اليمني وحكومته الشرعية.

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وتحتوي شحنة الأسلحة والمتفجرات المقبوض عليها، على عدد (340) رأس بازوكا متفجر، وعدد (140) ألف طلقة ذخيرة لنوع كلاشنكوف «جفري»، حاولت جهات تهريبها عبر عملائها إلى الحوثيين في صنعاء.

تخريب

وسبق أن قامت الأجهزة الأمنية والعسكرية في المنافذ البرية لمحافظة المهرة بالقبض على شحنات من الأسلحة والمتفجرات والمخدرات كانت تحاول عناصر التخريب تهريبها إلى الحوثيين.. وحررت فيها محاضر ضبط وأحالت المقبوض عليهم للقضاء للتحقيق معهم لنيلهم العقاب العاجل إزاء ما اقترفوه بحق الوطن.