الإرياني: الميليشيا ماضية في تنفيذ أجندة إيران

المصدر: Ⅶ عدن- وكالات

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني: إن الأحداث والتجارب التي شهدها اليمن منذ انقلاب ميليشيا الحوثي على السلطة الشرعية تثبت بأنه لا حل للأزمة اليمنية إلا باستكمال استعادة الدولة من ميليشيا إرهابية لا عهد لها ولا ميثاق ولا ذمة.

وأضاف الإرياني أن التنصل المتكرر لميليشيا الحوثي عن الاتفاقات وتحديها السافر للإرادة الشعبية وقرارات المجتمع الدولي يؤكدان أنها لن ترضخ للسلام وماضية في تنفيذ أجندتها خدمة لمصالح داعميها في إيران.

وأشار إلى أن عرقلة الحوثيين تنفيذ اتفاق السويد بعد مضي أكثر من 3 أشهر على توقيعه، ورفضها الانسحاب من موانئ ومدينة الحديدة، وعدم تطبيق اتفاق تبادل الأسرى والمختطفين أو التفاهمات بشأن تعز، هي أحدث سلسلة من مراوغات الحوثيين المعتادة منذ انقلابهم على السلطة الشرعية بدعم إيراني واضح وصريح.