الحريري يشيد بقرار السعودية رفع حظر سفر رعاياها إلى لبنان

المصدر: بيروت - د.ب.أ

أشاد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري بقرار المملكة العربية السعودية رفع الحظر عن زيارة مواطنيها إلى لبنان، لافتاً إلى أن أكثر من 12 ألف سائح سعودي زاروا لبنان خلال أيام معدودة بعد هذا القرار.

وقال الحريري، خلال لقائه في السراي الحكومي وفداً من نقابة الصحافة اللبنانية برئاسة النقيب عوني الكعكي، نعمل للوصول إلى قرارات مماثلة. وأشار إلى أعداد السياح الإجمالي إلى لبنان عبر مطار بيروت زاد بنسبة 20 في المئة خلال الشهرين الأوليين من السنة.

وعن عودة النازحين السوريين شدد الرئيس الحريري على أن «كل الفرقاء السياسيين يريدون عودة النازحين السوريين إلى بلدهم، ولكن السؤال هو حول كيفية تحقيق هذا الأمر؟»، نافياً «كل ما يروج عن موضوع التوطين لأن الدستور اللبناني واضح في هذا الخصوص».