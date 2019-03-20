المجر تفتتح مكتب تمثيل تجاري في القدس

المصدر: القدس المحتلة - د.ب.أ

افتتحت المجر، أمس، «مكتب تمثيل تجاري له وضع دبلوماسي» في مدينة القدس المحتلة. وشارك في افتتاح المكتب وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

ونقل مكتب نتانياهو عن سيارتو قوله إن بلاده لا تعتزم الالتزام بتعليمات الاتحاد الأوروبي الخاصة بوضع علامة مميزة على المنتجات المصنعة في المستوطنات الإسرائيلية.

كان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أعلن خلال زيارته لإسرائيل في الشهر الماضي عن افتتاح المكتب التجاري، وقال إن من المنتظر أن تسهم هذه الخطوة في مزيد من تحسين العلاقات بين البلدين.

وكان هذا الإعلان بمثابة دعم من الحكومة اليمينية القومية في المجر للاحتلال الإسرائيلي في صراعه مع الفلسطينيين.