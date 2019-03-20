روسيا: الشعب الجزائري صاحب حق تقرير مصيره

المصدر: الجزائر - وكالات

تظاهر آلاف الطلاب وعمال الصحة الجزائريون وسط العاصمة، للمطالبة من جديد برحيل الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الذي أكد، مساء الاثنين، أنه سيبقى في السلطة إلى حين أحداث تغييرات جوهرية في نظام الحكم بناءً على «ندوة وطنية» تجري ترتيبات انعقادها وانتخاب رئيس جديد.

وفيما طالب معارضون الجيش بالتدخل لإنهاء الأزمة، أكدت روسيا أن الشعب الجزائري هو من سيقرر مصيره بناءً على دستوره، مؤكدة دعمها سعي الجزائر لحوار وطني داخلي.

تطورات

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، إن الأخير أبلغه عن التطورات في الجزائر، وأكد لعمامرة ضرورة تقرير الشعوب مصيرها.

وأضاف لافروف أن عدة دول من بينها ليبيا وسوريا عانت من التدخل الأجنبي، مشدداً على أهمية التزام الدول بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، لكنه أبدى تقديره لجهود الجزائر لحل الأزمات تحديداً في ليبيا ومالي. مؤكداً أن الشعب الجزائري هو من سيقرر مصيره بناءً على دستوره، لافتاً إلى أن بلاده تدعم سعي الجزائر لحوار وطني داخلي.

من جهته قال رمطان لعمامرة إنه يحمل رسالة من الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. مضيفاً أنه أطلع لافروف على حقيقة الحالة الراهنة في الجزائر. وأكد لعمامرة أن الدولة الجزائرية استجابت للنداءات من خلال اقتراح ندوة وطنية ودستور جديد، وأنها تسعى لأن يعكس الدستور الجديد توافقاً مجتمعياً ويدفع بها للأمام.

إلى ذلك دعت مجموعة جديدة من الزعماء السياسيين وشخصيات المعارضة الجزائرية الرئيسَ عبدالعزيز بوتفليقة إلى التنحي في نهاية ولايته يوم 28 أبريل المقبل. وحضّت المجموعةُ الجيشَ الجزائري على لعب دور دستوري دون التدخل في «خيار الشعب»، داعيةً الحكومة إلى الاستقالة، واقترحت إجراء انتخابات في نهاية فترة انتقالية.

مسيرات

وفي السياق جابت مسیراتٌ حاشدة للمآزر البيضاء الجزائرَ العاصمة، نظّمها أطباء وصیادلة؛ تعبیراً منهم عن رفضهم لفكرة تمديد عهدة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة. كما تظاهر بالتزامن عدة آلاف من الطلاب للمطالبة من جديد برحيل بوتفليقة. وتصادِفُ مظاهرات الثلاثاء ذكرى انتهاء حرب التحرير الجزائرية، ويشارك فيها أيضاً موظفو القطاع الطبي، إلى جانب أساتذة الجامعات. وتجمع الأطباء المتظاهرون بالقرب من المستشفى الجامعي مصطفى باشا بالعاصمة، للتعبیر عن رفضهم لقرارات الرئیس بوتفلیقة بتمديد العهدة الرابعة وتأجیل الانتخابات الرئاسیة التي كانت مقررة يوم 18 أبريل المقبل، معلنین بذلك عن دعمهم للحراك الشعبي.