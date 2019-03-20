اللجنة الأمنية في تعز تقر إجراءات صارمة لتثبيت الأمن

المصدر: تعز - سبأنت

أقرت اللجنة الأمنية بمحافظة تعز، أمس، برئاسة محافظ المحافظة نبيل شمسان، عدداً من الإجراءات المتعلقة بتثبيت الأمن والاستقرار والقضاء على مظاهر الفوضى والاختلالات الأمنية القائمة، وتحقيق الانضباط والجاهزية لاستكمال عملية تحرير المحافظة من الميليشيا الحوثية.

كما أقر الاجتماع خروج حملة أمنية تتولى ضبط الخارجين عن القانون والمتهمين بجرائم القتل والفوضى وإقلاق السكينة العامة داخل المدينة، ووضع قائمة بكل القيادات والأفراد الضالعين في ارتكاب الجرائم والاختلالات الأمنية خلال الفترة الماضية، واتخاذ حيالهم الإجراءات القانونية وفي مقدمتها الفصل من الوظيفة سواء في الجيش أو الأمن.