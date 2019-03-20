عسكر يستعرض في جنيف الإبادة الجماعية الحوثية في حجور

المصدر: جنيف - سبأنت

استعرض وزير حقوق الإنسان اليمني، محمد عسكر، مع المفوض السامي لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، الأوضاع الحقوقية والإنسانية في اليمن خلال الفترة الماضية، والانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها الميليشيا الحوثية ضد أبناء الشعب اليمني في مختلف المحافظات.

وتطرق الوزير عسكر في اللقاء الذي عقد، في قصر ويلسون بمدينة جنيف السويسرية، إلى الإبادة الجماعية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ضد المدنيين لاسيما في منطقة حجور بمحافظة حجة. وسلّم عسكر المفوض السامي تقريراً حقوقياً بالانتهاكات الحوثية المدعومة إيرانياً مع نداء إنساني لإنقاذ أبناء وقبائل حجور من جرم الميليشيا، مشيراً إلى ما تقوم به الميليشيا الحوثية من حصار على مناطق كشر وافلح الشام بحجور وشنها هجوماً على المدنيين بمختلف الأسلحة، مستغرباً صمت المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن مثل تلك الممارسات والانتهاكات.

وأكد الوزير، أهمية التنسيق المشترك بين وزارة حقوق الإنسان والمفوضية السامية ودعم بناء القدرات في الوزارة، ودعم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.