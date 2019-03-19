لافروف يعلن دعم روسيا لخطة الجزائر بشأن الحوار الوطني

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن سيرغي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية في مؤتمر صحفي اليوم أن روسيا تدعم خطة الجزائر بشأن الحوار الوطني الداخلي، كما أعرب عن سعادته بقيام رمطان لعمامرة نائب رئيس الوزراء الجزائري بأول زياراته إلى روسيا بعد تعيينه.

من جانبه قال رمطان لعمامرة إنه أطلع لافروف على حقيقة الأوضاع في الجزائر وأنه نقل رسالة من بوتفليقة إلى بوتن.

وذكر أن الحكومة الجزائرية تعمل على وضع دستور جديد يعكس توافقا وطنيا في الجزائر. مؤكداً أن بوتفليقة وافق على نقل السلطة إلى رئيس منتخب وأن الفترة الانتقالية بكل مراحلها ستتم بأقصى سرعة ممكنة.

وأوضح لعمامرة وفقاً لسكاي نيوز عربية، أن لجنة انتخابية مستقلة ستتولى تنظيم الانتخابات الرئاسية وتسعى الحكومة لأن يعكس الدستور الجديد توافقا مجتمعيا ويدفع الجزائر للأمام.