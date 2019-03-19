الأمم المتحدة: إسرائيل تحرم الفلسطينيين من المياه النقية

المصدر: جنيف-وكالات

جاء في تحقيق للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان، أمس، أن الاحتلال الإسرائيلي يحرم ملايين الفلسطينيين من الإمدادات المنتظمة من المياه النقية، بينما تجرد أراضيهم من المعادن «في ما يبدو أنه عمل من أعمال النهب».

وقال مايكل لينك مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، إن إسرائيل تواصل بهمة التوسع في الاستيطان في الضفة الغربية. وأضاف أن هناك ما بين 20 و25 ألف مستوطن جديد كل عام.

إلى ذلك، طالبت لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق في الانتهاكات المتعلقة بالاحتجاجات المرتكبة في فلسطين إسرائيل بمراجعة قواعد الاشتباك لقوات الأمن التابعة لها على الفور لكي تتماشى مع المعايير القانونية الدولية.