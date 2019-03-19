مصادر لـ «البيان »: الجيش الليبي يدخل العقربية

المصدر: تونس،طرابلس-البيان

أعلنت مصادر عسكرية ليبية لـ«البيان» أن وحدات من الجيش الليبي دخلت ظهر أمس منطقة العقربية، غربي البلاد، بعد ساعات من سيطرة الكتيبة 78 على البوابة الجنوبية لمدينة الجميل (100 كلم غربي طرابلس) وباتت تتمركز على بعد 10 كيلومترات عن وسط المدينة و20 كيلومتراً عن مدينة زوارة، آخر مدن الشريط الساحلي الغربي تجاه الحدود المشتركة مع تونس.

ووفق المصادر ذاتها ، فإن الجيش بقيادة خليفة حفتر، ينفذ تحركات مدروسة في الغرب الليبي، وبخاصة في المنطقة المتاخمة للحدود المشتركة مع تونس، لدعم تمركزاته هناك في ظل ترحيب ودعم شعبيين.

في الأثناء، أعلن جهاز حرس المنشآت النفطية موافقة القيادة العامة للجيش الليبي على استئناف الرحلات الجوية لعدد من الحقول النفطية.

وأكد اللواء ناجي المغربي، في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله أن خليفة حفتر، أعطى التعليمات لاستئناف الرحلات الجوية. من جهة أخرى، أكد مصدر أمني في العاصمة طرابلس، مقتل قيادي من إرهابيي درنة مساء أول من أمس، بعد انفجار عبوة ناسفة في السيارة التي يستقلها.

أمنياً أيضاً، تعرضت منطقة غدوة (60 كلم جنوب شرقي سبها عاصمة الجنوب) فجر أمس لهجوم إرهابي من قبل مسلحين كانوا يستقلون عشر سيارات، وفق المصادر المحلية التي أكدت لـ«البيان» أن الهجوم نتج عنه سقوط قتيل وجريح في حالة حرجة، تم نقله إلى مركز سبها الطبي.