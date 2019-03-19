احتجاجات السودان تدشن شهرها الرابع.. ووفاة مسنّة

المصدر: الخرطوم - وكالات

خرج عشرات المتظاهرين السودانيين في شوارع العاصمة أمس، وهتفوا بشعارات «حرية، سلام، عدالة»، فيما تدخل الاحتجاجات ضد حكم الرئيس عمر البشير شهرها الرابع.

وقبل ثلاثة أشهر في 19 ديسمبر الماضي، اندلعت الاحتجاجات في السودان، وتحولت إلى تظاهرات ضد البشير.

وقال شهود إن تظاهرات خرجت أمس، بأحياء بري والستين والخرطوم 2 بالعاصمة، حيث عمد المتظاهرون إلى حرق الإطارات، وإغلاق الطرق الداخلية بالحجارة. وقال شاهد إن المحتجين «هتفوا حرية سلام عدالة»، في إشارة إلى الشعار الذي أصبح رمزاً للحركة ضد حكم البشير. وأكدت لجنة الأطباء المركزية السودانية وفاة مسنه متأثرة بعبوة غاز مسيلة للدموع ألقتها الشرطة على منزلها الجمعة الماضية أثناء تفريقها للتظاهرات في بري.