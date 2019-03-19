السبسي يصارح التونسيين في عيد الاستقلال

المصدر: تونس - الحبيب الأسود

يتوجّه الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، غداً الأربعاء، بكلمة إلى التونسيين بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال، وذكرت مصادر لـ«البيان» أن السبسي سيتحدث عن جملة العراقيل التي تواجه المسارين السياسي والاقتصادي في بلاده، وعن الجدل القائم حول ملف الطوارئ والتنظيم السري الإخواني وعجز البرلمان عن انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، وعن قراره فيما يخص إمكانية ترشحه لعهدة رئاسية ثانية. وبمناسبة عيد الاستقلال، أصدر السبسي عفواً رئاسياً بحق 1559 سجيناً سيفضي إلى الإفراج عن 601 منهم، فيما سيتمتع البقية بالحطّ من مدّة العقاب.

انتقادات حادة

على صعيد آخر، أعلن زعيم الحركة الديمقراطية وأحد مؤسسي ائتلاف «قادرون» أحمد نجيب الشابي، أن حركة النهضة خسرت مليون ناخب وأصبح لها 500 ألف فقط من بين 5.5 ملايين، مؤكداً أن نجاحها في الانتخابات هو عنوان أزمة الديمقراطية في تونس.

وأضاف الشابي في تصريحات له أمس أنه من غير الممكن أن حركة لها أقل من 10% من الناخبين تقود البلاد طيلة 5 سنوات، معرباً عن أسفه لاستمرار انهيار حركة نداء تونس. إلى ذلك،أعلنت الحكومة التونسية أنه تم تأسيس حزب سياسي جديد أطلق عليه اسم حزب التحالف من أجل تونس، وذلك وفقاً لمقتضيات المرسوم المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، وأشارت إلى أن العدد الإجمالي للأحزاب السياسية في تونس أصبح 216 حزباً.